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Niet meer leverbaar
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 32 mm die een grootse, diepe bas produceren.
De BASS+-hoofdtelefoon is ontworpen voor een optimale pasvorm. Met de draaibare oorschelpen en verstelbare hoofdband kan elke drager zeker zijn van een geweldige pasvorm.
De grootse, krachtige bas laat u de beat echt voelen. Laat u niet misleiden door de gestroomlijnde behuizing — speciaal afgestemde drivers en basopeningen produceren ultra-lage frequenties voor het unieke BASS+-geluid.
4.2
van 5
6
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Po53
26/07/2020
België
Geverifieerde koper
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Voordelen
Confortable.
Nadelen
Filaire, mais c'était un choix.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3075BK Casque avec Micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3075BK Casque avec Micro
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Headphones with mic
Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Headphones with mic
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Voordelen
Calidad de sonido incluso en 8d
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Auriculares con micrófono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Auriculares con micrófono