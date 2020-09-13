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  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel

Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

SHB3075BL/00

3.9
| (39) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Het BASS+-gevoel
In de slanke, compacte Philips BASS+-hoofdtelefoon zit verbluffend veel bruisende bas. Hij ziet er goed uit, klinkt geweldig en biedt waar voor zijn geld. Een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon voor meer bas in een klein formaat.
Bekijk alle voordelen

Het BASS+-gevoel

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 12 uur

Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 12 uur

Met een afspeelduur van 12 uur hebt u voldoende energie om de hele dag muziek af te spelen.

32 mm luidsprekerdrivers

32 mm luidsprekerdrivers

Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 32 mm die een grootse, diepe bas produceren.

Instelbare oorschelpen en hoofdband voor optimaal comfort

Instelbare oorschelpen en hoofdband voor optimaal comfort

De BASS+-hoofdtelefoon is ontworpen voor een optimale pasvorm. Met de draaibare oorschelpen en verstelbare hoofdband kan elke drager zeker zijn van een geweldige pasvorm.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

39

Reviews & awards

13/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastische koptelefoon

Ik gebruik deze voor youtube films waarbij je uitleg krijgt hoe je iets in elkaar zet o.i.d terwijl niemand daar dsn hinder van heeft. Kwaliteit is uitstekend. Ook voor muziek. Hij zit lekker en ik heb een heel klein hoofd. Hij past perfect en heeft prettig en goed geluid. Fijn met blue tooth.

Voordelen

Goed af te stellen. Zacht op oren. Bluetooth.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

19/03/2019

Nederland

Nederland

heerlijk

Top koptelefoon met heerlijke bass. na ongeveer 6 maanden nogsteeds een top koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

09/11/2018

Nederland

Nederland

Prima hoofdtelefoon

Direct kunnen pairen met computer en telefoon.Snelle verbinding, Engelstalige commentaarstem. Uitstekend geluid met prima bass. En dat voor die prijs!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

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