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Niet meer leverbaar
SHB3075BL/00
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Met een afspeelduur van 12 uur hebt u voldoende energie om de hele dag muziek af te spelen.
Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 32 mm die een grootse, diepe bas produceren.
De BASS+-hoofdtelefoon is ontworpen voor een optimale pasvorm. Met de draaibare oorschelpen en verstelbare hoofdband kan elke drager zeker zijn van een geweldige pasvorm.
3.9
van 5
39
Reviews & awards
Hulst
13/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastische koptelefoon
Ik gebruik deze voor youtube films waarbij je uitleg krijgt hoe je iets in elkaar zet o.i.d terwijl niemand daar dsn hinder van heeft. Kwaliteit is uitstekend. Ook voor muziek. Hij zit lekker en ik heb een heel klein hoofd. Hij past perfect en heeft prettig en goed geluid. Fijn met blue tooth.
Voordelen
Goed af te stellen. Zacht op oren. Bluetooth.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Philip214
19/03/2019
Nederland
heerlijk
Top koptelefoon met heerlijke bass. na ongeveer 6 maanden nogsteeds een top koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Toni59
09/11/2018
Nederland
Prima hoofdtelefoon
Direct kunnen pairen met computer en telefoon.Snelle verbinding, Engelstalige commentaarstem. Uitstekend geluid met prima bass. En dat voor die prijs!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
De werkelijke resultaten kunnen variëren