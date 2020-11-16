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Niet meer leverbaar
SH90/50
SH90 is vervangen door SH91
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie.
S9711/32R1
S9711/41R1
S9531/26
S9721/41
SW7700/67
SW9700/67
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH91
Vervangende SH90-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie (S9xxx) en de 8000-serie (S8xxx) en met de Star Wars-scheerapparaten SW9700 en SW6700.
De gepatenteerde V-track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste hoek, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Hierdoor scheert u 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.
2.8
van 5
255
Reviews & awards
Gerrard
16/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Je merkt pas na vervangen van scheerkoppen dat deze echt op waren. Nieuwe scheren heerlijk.
Voordelen
Top product
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Datum gebruik 2019-10-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Datum gebruik 2019-10-16
06/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Kwalitatief erg goed
Het scheeerapparaat werkt weer als nieuw. Beter dan de alternatieven
Voordelen
Scheren geweldig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Datum gebruik 2018-11-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Datum gebruik 2018-11-06
ml65
26/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
zeer scherp
mensen met een niet strakke huid schhert tovch goed
Voordelen
goed
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Datum gebruik 2018-10-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Datum gebruik 2018-10-26