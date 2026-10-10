Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Nieuw
Philips ondersteuning
S793/06
Nieuw
Hoe verhouden elektrische scheerapparaten van Philips zich tot handmatige scheermessen, baardtrimmers en andere hulpmiddelen voor ontharing?
Welk scheerapparaat van Philips is het beste voor snel scheren onderweg?
Zijn compacte Philips-scheerapparaten geschikt voor op reis en hoe lang gaat de batterij mee?
Zijn Philips-scheerapparaten waterdicht, wasbaar of douchebestendig?
Hoe vind ik mijn model scheerapparaat en compatibele vervangingsonderdelen?
Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Roterende Philips-scheerapparaten versus scheerbladen: welke optie is het best geschikt voor mijn scheerbeurt?
Kan ik een glad scheerresultaat krijgen zonder irritatie met een Philips-scheerapparaat?
Hoe presteren Philips-scheerapparaten bij dik of stug baardhaar?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product