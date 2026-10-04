ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Product, lifestyle
  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Product, lifestyle

Nieuw

Philips Shaver 700 SeriesCompact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

S793/06

4.2

| (66) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Krachtig, glad scheren

De Philips 700-serie met DualSteel Precision-mesjes en Lift & Cut-technologie scheert haar nauwkeurig af tot 0,00 mm voor een glad resultaat. Het hoogwaardige, compacte design is afgestemd op uw levensstijl en geschikt voor elke gelegenheid.

Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Krachtig, glad scheren

  • Lift & Cut-technologie

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • 4D Flexibele scheerhoofden

  • Krachtige magnetische motor

Krachtig, glad scheren

Krachtig, glad scheren

Onze gepatenteerde Lift & Cut-technologie tilt de haar zachtjes op bij de wortel om deze heel nauwkeurig op huidniveau af te scheren tot wel 0,00 mm. De puurste vorm van precisie.

Geavanceerde efficiëntie in alle richtingen

Geavanceerde efficiëntie in alle richtingen

Onze 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haren op die in verschillende richtingen groeien. Met 4 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snel scheerresultaat, altijd en overal.

Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

De 4D flexibele scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen en bewegen en glijden in vier richtingen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk, zelfs op moeilijk te bereiken plekken, en geniet u van een comfortabele scheerervaring.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-16952303
  • Afbeelding van AWARD-16952304

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

66

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

04/10/2026

Nederland

Nederland

Super compact en stil scheerapparaat!

Dit scheerapparaat levert een super prestatie en dat is extra indrukwekkend als je bedenkt hoe compact hij is. Ook is dit het meest stille scheerapparaat wat ik tot nu toe gehad heb. Het design is erg modern en gemakkelijk schoon te houden. Een echte aanrader voor de dagelijkse scheerder!

Voordelen

Stil en compact

Nadelen

Klein scheeroppervlak (deze heeft 2 scheerpunten en mijn vorige 3)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Datum gebruik 2026-09-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Datum gebruik 2026-09-28

02/10/2026

Nederland

Nederland

Fijn compact en ideaal voor op reis

Het scheerapparaat is klein van stuk en scheert zoals je dat van een Philips product verwacht: gewoon goed. Ook met 2 i.p.v. 3 scheerkoppen. Hij is erg compact en is dus erg gemakkelijk mee te nemen op reis. Dat is ook waarvoor ik hem ga gebruiken. Hij ligt wat minder fijn in de hand dat de grotere scheerapparaten, maar voor af en toe is dat niet erg. Het voordeel van de compactheid weegt op reis zwaarder.

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Datum gebruik 2026-09-18

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Datum gebruik 2026-09-18

01/10/2026

Nederland

Nederland

Fijn scheerapparaat voor onderweg!

Na enkele weken gebruik ben ik erg tevreden over de Philips Compact Shaver 700 S791/06. Het apparaat doet precies wat je verwacht van een reisvriendelijk scheerapparaat: compact, gebruiksvriendelijk en verrassend krachtig. Wat direct opvalt is het slimme en stijlvolle ontwerp. Door het compacte formaat past hij moeiteloos in een toilettas of handbagage. De aan/uit-slider werkt prettig en het meegeleverde beschermhoesje met magnetische sluiting geeft een premium gevoel en maakt het vervoeren eenvoudig. Een ander groot pluspunt is hoe stil het apparaat werkt. Tijdens het scheren produceert het nauwelijks geluid, wat prettig is, zeker wanneer je vroeg in de ochtend of in een gedeelde ruimte scheert. Daarnaast is de shaver eenvoudig schoon te maken en gaat de accu lang mee, waardoor opladen niet vaak nodig is. Het enige echte minpunt vind ik het opladen. Hiervoor ben je afhankelijk van de meegeleverde specifieke lader. Een USB-C aansluiting zou handiger zijn geweest, omdat je dan niet altijd een extra oplader hoeft mee te nemen op reis.

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Datum gebruik 2026-09-27

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Datum gebruik 2026-09-27

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. bij een dagelijkse scheerbeurt van 2,5 minuut