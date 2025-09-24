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Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

S5885/35

Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Data Act Document

  • PDF bestand, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Lijst met ingrediënten - English (US)

  • PDF bestand, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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