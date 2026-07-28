ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

        Niet meer leverbaar

        Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

        S5885/35

        4.3
        | (3606) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
        Bekijk alle voordelen

        Ondersteuning voor dit product

        Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

        Reserveonderdelen of accessoires

        Ga naar de onderdelen en accessoires

        Onderdelen en accessoires

        Recensies

        Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
        De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

        4.3

        van 5

        3606

        Reviews & awards

        86%

        beveelt dit product aan

        28/07/2026

        Nederland

        Nederland

        Geverifieerde koper

        Zoals hij omschreven wordt maakt hij waas

        Voldoed aan mijn verwachting een uistekend scheerapparaat

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-04-14

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-04-14

        18/06/2026

        Nederland

        Nederland

        Geverifieerde koper

        Werkt prima

        Doet precies wat ik erven verwacht. Mijn vorige !ookeen philips 5000 serie was een beetje op accu duur werd slechter Dit nieuwe apperaat scheerd meer dan 14 dagen elke dag weer netjes glad.

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-02-06

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-02-06

        05/05/2026

        Nederland

        Nederland

        Geverifieerde koper

        Prima

        Ik vind het een heel fijn apparaat. Scheert goed en snel

        Voordelen

        Snel en ligt fijn in de hand

        Nadelen

        Nvt

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-05-05

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-05-05

        Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

        • Registreer en krijg €10,- korting
        • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
        • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

        Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

        • Registreer en krijg €10,- korting
        • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
        • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen