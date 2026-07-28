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Niet meer leverbaar
4.3
van 5
3606
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Nolio
28/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals hij omschreven wordt maakt hij waas
Voldoed aan mijn verwachting een uistekend scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-04-14
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-04-14
Haroo
18/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt prima
Doet precies wat ik erven verwacht. Mijn vorige !ookeen philips 5000 serie was een beetje op accu duur werd slechter Dit nieuwe apperaat scheerd meer dan 14 dagen elke dag weer netjes glad.
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-02-06
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-02-06
MaassM
05/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Ik vind het een heel fijn apparaat. Scheert goed en snel
Voordelen
Snel en ligt fijn in de hand
Nadelen
Nvt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-05