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Niet meer leverbaar
Oplaadbare Li-ionbatterij
Precisiekam met 14 lengtestanden
Nat en droog gebruik
Batterij-indicator
Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12.000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.
De innovatieve 360 Blade beweegt in alle richtingen en past zich aan de contouren van je gezicht aan. Zo heb je constant huidcontact terwijl je te allen tijde de controle behoudt. Eenvoudig trimmen en scheren, zelfs op de moeilijkste plekken, met minder bewegingen en meer comfort.
Trim je baard op een nauwkeurige lengte met de precisietrimkam en kies jouw gewenste lengte uit 14 lengtestanden (0,4-10 mm).
4.3
van 5
1900
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Richardz1979
31/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig
Er fijn scheerapparaat, veel beter dan die met rotatiekopjes
Voordelen
Blijft scherp en accuduur is behoorlijk
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-06-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-06-28
Engelbertink
14/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Het apparaat is top
Het is een top apparaat,Scheert de haartjes goed en nauwkeurig weg.
Voordelen
Scheer goed en nauwkeurig
Nadelen
Geen minpunten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-14
Theo013
08/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn product
Fijn apparaat voor het hele lichaam, multifunctioneel
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-22
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-22
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vs. voorganger QP210
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.