ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte

Niet meer leverbaar

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

4.3
| (1900) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
Met de Philips OneBlade Pro 360 Face + Body trim, scheer en style je moeiteloos gezichts- én lichaamshaar van elke lengte. Nu met 360 Blade voor meer scheercomfort met minder bewegingen*. Inclusief precisietrimkam met 14 lengtestanden, lichaamstrimkam en huidbeschermingskap voor extra bescherming op gevoelige gebieden. Creëer makkelijk en snel jouw eigen stijl met Philips OneBlade Pro 360.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Jouw stijl. Super simpel.

Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte

  • Oplaadbare Li-ionbatterij

  • Precisiekam met 14 lengtestanden

  • Nat en droog gebruik

  • Batterij-indicator

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12.000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.

Past zich aan elke ronding van jouw gezicht aan

De innovatieve 360 Blade beweegt in alle richtingen en past zich aan de contouren van je gezicht aan. Zo heb je constant huidcontact terwijl je te allen tijde de controle behoudt. Eenvoudig trimmen en scheren, zelfs op de moeilijkste plekken, met minder bewegingen en meer comfort.

Trim

Trim je baard op een nauwkeurige lengte met de precisietrimkam en kies jouw gewenste lengte uit 14 lengtestanden (0,4-10 mm).

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

1900

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

31/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig

Er fijn scheerapparaat, veel beter dan die met rotatiekopjes

Voordelen

Blijft scherp en accuduur is behoorlijk

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-06-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-06-28

14/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het apparaat is top

Het is een top apparaat,Scheert de haartjes goed en nauwkeurig weg.

Voordelen

Scheer goed en nauwkeurig

Nadelen

Geen minpunten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-14

08/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn product

Fijn apparaat voor het hele lichaam, multifunctioneel

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-22

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-22

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vs. voorganger QP210

  2. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.