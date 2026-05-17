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  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte

OneBladeVervangmesje

QP420/50

4.3
| (4425) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte
Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte met Philips OneBlade. De 360 Blade beweegt in alle richtingen en volgt de contouren van je gezicht, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt met minder bewegingen*. De 360 Blade met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt. De OneBlade-mesjes zijn ontworpen voor langdurig gebruik, elk mesje gaat tot 4 maanden mee*.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Creëer jouw eigen stijl

Trim, scheer en style moeiteloos haar van elke lengte

  • Trim, scheer en style

  • 360 Blade

  • Past op alle OneBlade-modellen**

  • Mesje gaat tot 4 maanden mee*

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op alle OneBlade-producten: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Duurzaam mesje

Duurzaam mesje

Het roestvrijstalen mesje gaat tot wel 4 maanden mee**, voor een altijd fris gevoel. Wanneer het uitwerppictogram op het mesje verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal en is het tijd om het mesje te vervangen voor de beste scheerervaring.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

4425

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

17/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Beste scheerapparaat

One Blade 360 is de beste scheerapparaat die ik heb.

Voordelen

Goed met Scheren

Nadelen

Jammer dat er geen extra 360 kopjes apart gekocht moeten worden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht

Date of Use 2026-04-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht

Date of Use 2026-04-10

18/04/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn scheerapparaat, die irritatie voorkomt

De Philips OneBlade is een fijne en gebruiksvriendelijke trimmer die comfortabel in de hand ligt. Dankzij het ergonomische ontwerp heb je goede controle tijdens het scheren, zelfs op moeilijkere plekken. Wat echt opvalt, is hoe zacht hij is voor de huid: geen rode vlekken of irritatie, zelfs bij regelmatig gebruik. Ideaal dus voor mensen met een gevoelige huid.

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht

18/01/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

geweldig

de oneblade 360 with connectivty is geweldig werkt prima scheert overal heel mooi en glad.

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

  2. Waar faciliteiten bestaan