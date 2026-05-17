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Trim, scheer en style
360 mes
5-in-1 instelbare trimkam
Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.
De innovatieve 360 Blade beweegt in alle richtingen en past zich aan de contouren van je gezicht aan. Zo is er constant huidcontact terwijl je te allen tijde de controle behoudt. Eenvoudig trimmen en scheren, zelfs op de moeilijkste plekken, met minder bewegingen en meer comfort.
Creëer strakke lijnen en perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting en bepaal in een oogwenk jouw eigen stijl.
4.3
van 5
4425
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Moudnib
17/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Beste scheerapparaat
One Blade 360 is de beste scheerapparaat die ik heb.
Voordelen
Goed met Scheren
Nadelen
Jammer dat er geen extra 360 kopjes apart gekocht moeten worden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht
Date of Use 2026-04-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht
Date of Use 2026-04-10
Thom07
18/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn scheerapparaat, die irritatie voorkomt
De Philips OneBlade is een fijne en gebruiksvriendelijke trimmer die comfortabel in de hand ligt. Dankzij het ergonomische ontwerp heb je goede controle tijdens het scheren, zelfs op moeilijkere plekken. Wat echt opvalt, is hoe zacht hij is voor de huid: geen rode vlekken of irritatie, zelfs bij regelmatig gebruik. Ideaal dus voor mensen met een gevoelige huid.
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht
fix 69
18/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
geweldig
de oneblade 360 with connectivty is geweldig werkt prima scheert overal heel mooi en glad.
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Vergeleken met voorganger QP210
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.