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Alle series

  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen

OneBlade 360Gezicht

QP2734/20

4.3
| (4425) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
De nieuwe OneBlade 360 trimt, stylet en scheert elke haarlengte makkelijker dan ooit. Style zelfs de lastigst bereikbare plekjes met minder* bewegingen. Meerdere stappen en hulpmiddelen zijn niet meer nodig. OneBlade doet het allemaal.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen

  • Trim, scheer en style

  • 360 mes

  • 5-in-1 instelbare trimkam

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.

Innovatieve 360 Blade

Innovatieve 360 Blade

De innovatieve 360 Blade beweegt in alle richtingen en past zich aan de contouren van je gezicht aan. Zo is er constant huidcontact terwijl je te allen tijde de controle behoudt. Eenvoudig trimmen en scheren, zelfs op de moeilijkste plekken, met minder bewegingen en meer comfort.

Strakke lijnen

Strakke lijnen

Creëer strakke lijnen en perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting en bepaal in een oogwenk jouw eigen stijl.​

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

4425

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

17/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Beste scheerapparaat

One Blade 360 is de beste scheerapparaat die ik heb.

Voordelen

Goed met Scheren

Nadelen

Jammer dat er geen extra 360 kopjes apart gekocht moeten worden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht

Date of Use 2026-04-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht

Date of Use 2026-04-10

18/04/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn scheerapparaat, die irritatie voorkomt

De Philips OneBlade is een fijne en gebruiksvriendelijke trimmer die comfortabel in de hand ligt. Dankzij het ergonomische ontwerp heb je goede controle tijdens het scheren, zelfs op moeilijkere plekken. Wat echt opvalt, is hoe zacht hij is voor de huid: geen rode vlekken of irritatie, zelfs bij regelmatig gebruik. Ideaal dus voor mensen met een gevoelige huid.

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht

18/01/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

geweldig

de oneblade 360 with connectivty is geweldig werkt prima scheert overal heel mooi en glad.

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Vergeleken met voorganger QP210

  2. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.