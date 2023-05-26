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Niet meer leverbaar
Trimmen, scheren en stylen
Geschikt voor haar van alle lengtes
Precisietrimkam met 14 lengtestanden
Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken
Trim, scheer en style haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade Pro. Deze hybride styler is speciaal ontworpen voor mannen die graag variëren in hun baardstijl. Het snel bewegend mesje, met unieke OneBlade-technologie, maakt 200 bewegingen per seconde en scheert haar van iedere lengte moeiteloos en comfortabel af. Trim je baard met de meegeleverde precisietrimkam en creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. OneBlade Pro volgt de contouren van je gezicht voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.
Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 vergrendelbare lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow' tot een stijl met een langere baard.
Creëer perfecte contouren in je eigen stijl met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat je uitstekend zicht hebt op iedere haar die je trimt. OneBlade voelt zelfs op gevoelige plekken comfortabel aan. Creëer snel en eenvoudig je eigen stijl.
4.3
van 5
1414
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Uut Grun'n
26/05/2023
Nederland
Onvoorstelbaar handig
Ik kon me niet voorstellen hoe één blad(je) kan scheren, maar nadat ik mijn apparaat als cadeau had gekregen en gebruikt was ik snel overtuigd. Dit handige apparaatje scheert bijna net zo glad als een mes (nat). Dit geld nog meer voor mijn lichaamshaar. Echt een aanrader.
Voordelen
scheert uitstekend en snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro
Vulliww
08/05/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Prima produkt
Ik ben er super tevreden mee, het is heel gemakkelijk en werkt prima
Voordelen
Alles
Nadelen
geen tot nu toe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6510/30 OneBlade Pro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6510/30 OneBlade Pro
Ries59
01/10/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Erg handig formaat
Apparaat werkt erg goed,scheert mooi en trimmen gaat erg makkelijk. Klein en handig formaat
Voordelen
Accuduur,gewicht erg handzaam
Nadelen
mesjes duur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6520/30 OneBlade Pro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6520/30 OneBlade Pro
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.
Geschikt voor alle OneBlade-producten, behalve QP4xx