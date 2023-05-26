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  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
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  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes

Niet meer leverbaar

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style haar van alle lengtes
Philips OneBlade is een revolutionair hybride styler, ontworpen voor het trimmen, scheren en stylen van haar van alle lengtes. De unieke OneBlade-technologie heeft een snel bewegend mesje, wat met 200 bewegingen per seconde moeiteloos haar van iedere lengte afscheert.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van alle lengtes

  • Trimmen, scheren en stylen

  • Geschikt voor haar van alle lengtes

  • Precisietrimkam met 14 lengtestanden

  • Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Trim, scheer en style haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade Pro. Deze hybride styler is speciaal ontworpen voor mannen die graag variëren in hun baardstijl. Het snel bewegend mesje, met unieke OneBlade-technologie, maakt 200 bewegingen per seconde en scheert haar van iedere lengte moeiteloos en comfortabel af. Trim je baard met de meegeleverde precisietrimkam en creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. OneBlade Pro volgt de contouren van je gezicht voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.

Trimmen

Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 vergrendelbare lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow' tot een stijl met een langere baard.

Strakke lijnen en perfecte contouren

Creëer perfecte contouren in je eigen stijl met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat je uitstekend zicht hebt op iedere haar die je trimt. OneBlade voelt zelfs op gevoelige plekken comfortabel aan. Creëer snel en eenvoudig je eigen stijl.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

    • OneBlade& OneBlade Pro

    OneBlade& OneBlade Pro
    Beschermkap

    CP0412/01
    • Grijs
    • OneBlade

    OneBlade
    Vervangend mesje

    QP620/50
    • Trimmen, bijwerken en scheren
    • 2 x Original mesje voor lichaam & 1 lichaamsset
    • Past op alle OneBlade-handgrepen
    • Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt
    • OneBlade

    OneBlade
    Vervangmesje

    QP210/50
    • 1 vervangmesje
    • 1 x Original
    • Past op alle OneBlade-handgrepen
    • Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt
    • OneBlade

    OneBlade
    Vervangmesje

    QP220/50
    • 2 vervangmesjes
    • Geschikt voor OneBlade (Pro) modellen
    • Vervangmesje gaat tot 4 maanden mee*
    • Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt
    • OneBlade

    OneBlade
    Vervangmesje

    QP220/55
    • 2 vervangmesjes
    • Geschikt voor OneBlade (Pro) modellen
    • Vervangmesje gaat tot 4 maanden mee*
    • Gaan allemaal tot 4 maanden mee*

Recensies

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4.3

van 5

1414

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

26/05/2023

Nederland

Nederland

Onvoorstelbaar handig

Ik kon me niet voorstellen hoe één blad(je) kan scheren, maar nadat ik mijn apparaat als cadeau had gekregen en gebruikt was ik snel overtuigd. Dit handige apparaatje scheert bijna net zo glad als een mes (nat). Dit geld nog meer voor mijn lichaamshaar. Echt een aanrader.

Voordelen

scheert uitstekend en snel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro

08/05/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima produkt

Ik ben er super tevreden mee, het is heel gemakkelijk en werkt prima

Voordelen

Alles

Nadelen

geen tot nu toe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6510/30 OneBlade Pro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6510/30 OneBlade Pro

01/10/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Erg handig formaat

Apparaat werkt erg goed,scheert mooi en trimmen gaat erg makkelijk. Klein en handig formaat

Voordelen

Accuduur,gewicht erg handzaam

Nadelen

mesjes duur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6520/30 OneBlade Pro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6520/30 OneBlade Pro

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.

  2. Geschikt voor alle OneBlade-producten, behalve QP4xx