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Niet meer leverbaar
13 hulpstukken
Zelfslijpende metalen mesjes
Tot drie uur gebruikstijd
Geschikt voor onder de douche
De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.
De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.
De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 13 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.
4.4
van 5
466
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Schermnaam X
10/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
is te gebruiken voor elke gewenste lengte.
ik maakte al langer gebruik van de Blade One. Maar de combinatie met hert multifunctionele scheerapparaat bevalt uitstekend. De Blade One voelt wel wat lichtjes aan en maakt meer geluid dan =de originele versie.
Voordelen
Voor alle haarlengtes
Nadelen
Ontbrekend passende etui
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1 trimmer
Date of Use 2026-06-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1 trimmer
Date of Use 2026-06-01
Frans van Woerkum
10/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Scheert nauwkeurig, veel mogelijkheden, goede batterij. Zeer tevreden
Voordelen
Nauwkeurig, snel, goede batterij
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-06
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-06
Flipfluitketel123
23/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Top product
Prima product, wel een overdaad aan extra opzetstukken. Maar het doet wat ‘t moet doen.
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-01
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-01
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Elk mesje gaat tot 4 maanden mee voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.