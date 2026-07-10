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  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam

Niet meer leverbaar

Multigroom series 900013-in-1, gezicht, haar en lichaam

MG9720/90

4.4
| (466) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
Perfectioneer uw stijl met de Prestige Edition-trimset, die onze Multigroom combineert met 13 hoogwaardige hulpmiddelen, waaronder zelfslijpende metalen mesjes en OneBlade Face+Body om nauwkeurig te trimmen en te scheren over elke haarlengte voor de ultieme styling
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Prestige-editie: 13-in-1 premium trimset

Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam

  • 13 hulpstukken

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • Tot drie uur gebruikstijd

  • Geschikt voor onder de douche

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

13 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

13 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 13 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

466

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

10/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

is te gebruiken voor elke gewenste lengte.

ik maakte al langer gebruik van de Blade One. Maar de combinatie met hert multifunctionele scheerapparaat bevalt uitstekend. De Blade One voelt wel wat lichtjes aan en maakt meer geluid dan =de originele versie.

Voordelen

Voor alle haarlengtes

Nadelen

Ontbrekend passende etui

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1 trimmer

Date of Use 2026-06-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1 trimmer

Date of Use 2026-06-01

10/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheert nauwkeurig, veel mogelijkheden, goede batterij. Zeer tevreden

Voordelen

Nauwkeurig, snel, goede batterij

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer

Date of Use 2026-04-06

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer

Date of Use 2026-04-06

23/04/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top product

Prima product, wel een overdaad aan extra opzetstukken. Maar het doet wat ‘t moet doen.

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1 trimmer

Date of Use 2026-04-01

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1 trimmer

Date of Use 2026-04-01

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Elk mesje gaat tot 4 maanden mee voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.