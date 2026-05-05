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Niet meer leverbaar
4.2
van 5
696
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Van derVelde
05/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Produkt heeft uitstekende kenmerken
Ik gebruik het apparaat voor het trimmen van mijn baard en knippen van mijn haar. Resultaat van beide: geweldig!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer
Date of Use 2026-03-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer
Date of Use 2026-03-20
Lymens
11/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Now am the woman barber
Now am the woman barber of the house, I shave for my kids. thank you philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Date of Use 2022-11-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Date of Use 2022-11-11
Alifuru
13/04/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastische set
Alles in 1, van je baard trimmen tot scheren, wat een mooie set.
Voordelen
All-in-One
Nadelen
Tasje mag wat steviger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam
Date of Use 2021-03-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam
Date of Use 2021-03-13