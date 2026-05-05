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  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
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  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen
  • Geavanceerd en nauwkeurig stylen

Multigroom series 50009-in-1, gezicht en haar

MG5720/15

4.2
| (692) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Geavanceerd en nauwkeurig stylen
Creëer een persoonlijke look met deze veelzijdige trimmer met 9 hoogwaardige hulpstukken om zowel uw gezichtshaar als uw kapsel te stylen. De DualCut-mesjes zorgen voor optimale precisie en de slipvaste rubberen greep biedt comfort en controle.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

9-in-1 trimmer voor maximale veelzijdigheid

Geavanceerd en nauwkeurig stylen

  • 9 hulpstukken

  • DualCut-technologie

  • Tot 80 minuten gebruikstijd

  • Waterdicht

Maximale precisie met 2x meer mesjes

Maximale precisie met 2x meer mesjes

Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.

9 onderdelen om uw gezicht en haar te trimmen

9 onderdelen om uw gezicht en haar te trimmen

De Philips Multigroom 3000 alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 9 hulpstukken die zijn ontworpen om uw gezichtshaar te stylen en uw haar te knippen.

Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat

Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat

Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

692

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

05/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Produkt heeft uitstekende kenmerken

Ik gebruik het apparaat voor het trimmen van mijn baard en knippen van mijn haar. Resultaat van beide: geweldig!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer

Date of Use 2026-03-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer

Date of Use 2026-03-20

11/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Now am the woman barber

Now am the woman barber of the house, I shave for my kids. thank you philips

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar

13/04/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastische set

Alles in 1, van je baard trimmen tot scheren, wat een mooie set.

Voordelen

All-in-One

Nadelen

Tasje mag wat steviger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 