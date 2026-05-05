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9 hulpstukken
DualCut-technologie
Tot 80 minuten gebruikstijd
Waterdicht
Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.
De Philips Multigroom 3000 alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 9 hulpstukken die zijn ontworpen om uw gezichtshaar te stylen en uw haar te knippen.
Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.
4.2
van 5
692
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Van derVelde
05/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Produkt heeft uitstekende kenmerken
Ik gebruik het apparaat voor het trimmen van mijn baard en knippen van mijn haar. Resultaat van beide: geweldig!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer
Date of Use 2026-03-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer
Date of Use 2026-03-20
Lymens
11/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Now am the woman barber
Now am the woman barber of the house, I shave for my kids. thank you philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Alifuru
13/04/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastische set
Alles in 1, van je baard trimmen tot scheren, wat een mooie set.
Voordelen
All-in-One
Nadelen
Tasje mag wat steviger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam
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