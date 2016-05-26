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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
2 poetsstanden
6 aanpasbare instellingen
1 opzetborstel
Met HealthyWhite+ kunt u op uw eigen manier poetsen. Optimaliseer uw poetsbeurt met 3 intensiteitsstanden en 2 poetsstanden voor witte en schone tanden. Kies Clean voor uitstekende tandplakverwijdering in 2 minuten en kies White om vlekken van bijvoorbeeld koffie of thee te verwijderen en tanden in slechts 2 weken tot 2 tinten witter te maken.
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Met optimale reiniging door uw HealthyWhite+ wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel, voor uw gezondste lach ooit.
4.2
van 5
222
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
gerardp
26/05/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Prima aanschaf
[Employee of philipsglobal] werkt prima en de 4 kwadranten timer is ook heel handig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel
gerardp
26/05/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Prima aanschaf
[Employee of philipsglobal] werkt prima en de 4 kwadranten timer is ook heel handig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel
miniatuur
04/02/2016
Nederland
prima aanschaf
hele fijne tandenborstel,maakt prima schoon,en is zacht voor het tandvlees de timer is erg makkelijk,zo weet je precies hoelang je moet poetsen nadeel is dat hij gauw spettert
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand