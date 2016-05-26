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NIEUW Next Generation DiamondClean

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  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
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  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
  • Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*

Philips Sonicare HealthyWhite+Sonische, elektrische tandenborstel

HX8911/02

4.2
| (222) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
Verfraai elke dag uw glimlach zonder dat u voedingsmiddelen en dranken die verkleuringen veroorzaken moet laten staan! De oplaadbare Philips Sonicare-tandenborstel verwijdert 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week*.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

*Vergeleken met een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*

  • 2 poetsstanden

  • 6 aanpasbare instellingen

  • 1 opzetborstel

Kies uit 2 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Kies uit 2 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Met HealthyWhite+ kunt u op uw eigen manier poetsen. Optimaliseer uw poetsbeurt met 3 intensiteitsstanden en 2 poetsstanden voor witte en schone tanden. Kies Clean voor uitstekende tandplakverwijdering in 2 minuten en kies White om vlekken van bijvoorbeeld koffie of thee te verwijderen en tanden in slechts 2 weken tot 2 tinten witter te maken.

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Met optimale reiniging door uw HealthyWhite+ wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel, voor uw gezondste lach ooit.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

222

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

26/05/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aanschaf

[Employee of philipsglobal] werkt prima en de 4 kwadranten timer is ook heel handig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel

26/05/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aanschaf

[Employee of philipsglobal] werkt prima en de 4 kwadranten timer is ook heel handig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8923/34 Sonische, elektrische tandenborstel

04/02/2016

Nederland

Nederland

prima aanschaf

hele fijne tandenborstel,maakt prima schoon,en is zacht voor het tandvlees de timer is erg makkelijk,zo weet je precies hoelang je moet poetsen nadeel is dat hij gauw spettert

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand