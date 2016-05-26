Goedendag, Bedankt voor je feedback. Ik vind het jammer om te horen je Sonicare niet helemaal aan je verwachtingen voldoet. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan raad ik je aan om contact met ons op te nemen op Facebook of Twitter (@PhilipsCare_NL). Je kunt ons gerust een filmpje sturen waarop je het geluid laat horen en mijn collega's en ik zitten klaar om je te voorzien van tips en advies. We helpen je maar al te graag aan betere resultaten! Met vriendelijke groet,