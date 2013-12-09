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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 standen
2 opzetborstels
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt
4.0
van 5
90
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Chrisje71
09/12/2013
Nederland
Geweldig
Een super tandenborstel. Zeer makkelijk in gebruik. En super schone tanden. Ook zeer prettig dat je gebruik kan maken van 3 standen vooral als je een keer last hebt van je tandvlees dan pak je de sensitive.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel
kaje123
21/07/2013
Nederland
werkt zeer goed en snel
Product ziet er mooi en degelijk uit. Ben veel sneller klaar dan voorheen. Tanden voelen mooi en glad aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel
JolandeB
17/06/2013
Nederland
Prima product
Het is gemakkelijk in gebruik en geeft een duidelijk verschil met gewoon tandenpoetsen. Mijn tanden zijn schoner, witter en voelen prettig glad aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel