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  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare HealthyWhiteSonische, elektrische tandenborstel

HX6732/02

4
| (90) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Wittere en gezondere tanden
Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat de Sonicare HealthyWhite HX6732/02 elektrische tandenborstel bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

De ultieme tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden

  • 3 standen

  • 2 opzetborstels

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

90

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

09/12/2013

Nederland

Nederland

Geweldig

Een super tandenborstel. Zeer makkelijk in gebruik. En super schone tanden. Ook zeer prettig dat je gebruik kan maken van 3 standen vooral als je een keer last hebt van je tandvlees dan pak je de sensitive.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel

21/07/2013

Nederland

Nederland

werkt zeer goed en snel

Product ziet er mooi en degelijk uit. Ben veel sneller klaar dan voorheen. Tanden voelen mooi en glad aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel

17/06/2013

Nederland

Nederland

Prima product

Het is gemakkelijk in gebruik en geeft een duidelijk verschil met gewoon tandenpoetsen. Mijn tanden zijn schoner, witter en voelen prettig glad aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/02 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand

  2. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel