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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 poetsstanden
1 opzetborstel
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.*
Buitengewoon schoon, elke dag. Helpt gebleekte tanden wit te houden.
4.2
van 5
534
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Tarnegol
09/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
elektrische tandenborstel Sonicare
In het algemeen zijn de philips producten wel prima, maar bij de elektrische tanden borstels gaan ze niet zo lang mee,
Voordelen
werkt rustig en snel
Nadelen
na anderhalf jaar ongeveer begeeft de elektrische borstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
Hanna68
05/06/2018
Nederland
De vorige sonicare ging lang mee
Daar wij zeer tevreden waren over de vorige tandenborstels, hebben we weer voor Philips Sonicare gekozen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
Palmke
20/02/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt uitstekend
Handig in gebruik en besparing in tijd en tandpasta.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel