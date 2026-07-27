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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Nieuw
HX3333/24
Verkrijgbaar in
Compact en draagbaar design
Verwijdert op milde wijze tot 99,9% tandplak van behandelde delen*
Tot wel 100% gezonder tandvlees dan bij het gebruik van flosdraad**
3 poetsstanden
Levensduur batterij 21 dagen***
De Philips Sonicare Compact Flosser 1000 is mild, effectief en kan overal mee naartoe worden genomen. De flosser verwijdert tot wel 99,9% van tandplak tussen de tanden en langs de tandvleesrand in slechts 60 seconden*.
De Philips Sonicare Compact Flosser 1000 is tot wel 100% effectiever dan traditionele flosdraad en verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 4 weken**.
De flosser is compact en ontworpen om overal met u mee naartoe te kunnen. Het opvouwbare waterreservoir van 200 ml kan over de handgreep worden geschoven wanneer het leeg is, waardoor het gemakkelijk thuis op te bergen is of mee te nemen in een tas.
Recensies
In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren
na 4 weken, in vergelijking met gewoon flosdraad, met standaard mondstuk
gebaseerd op één keer flossen per dag gedurende één minuut