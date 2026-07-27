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  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
  • Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden

Nieuw

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Monddouche

HX3333/24

Verkrijgbaar in

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden
Voeg flossen moeiteloos toe aan uw dagelijkse routine met de Philips Sonicare Compact Flosser 1000. In 60 seconden verwijdert deze tot wel 99,9% van de tandplak* tussen de tanden en langs de tandvleesrand. Dankzij het opvouwbare design is hij ideaal om onderweg te gebruiken.
Bekijk alle voordelen

Verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen*

Flossen makkelijk gemaakt, in slechts 60 seconden

  • Compact en draagbaar design

  • Verwijdert op milde wijze tot 99,9% tandplak van behandelde delen*

  • Tot wel 100% gezonder tandvlees dan bij het gebruik van flosdraad**

  • 3 poetsstanden

  • Levensduur batterij 21 dagen***

Zachte maar effectieve tandplakverwijdering

Zachte maar effectieve tandplakverwijdering

De Philips Sonicare Compact Flosser 1000 is mild, effectief en kan overal mee naartoe worden genomen. De flosser verwijdert tot wel 99,9% van tandplak tussen de tanden en langs de tandvleesrand in slechts 60 seconden*.

Tot wel 100% gezonder tandvlees in vergelijking met traditionele flosdraad**

Tot wel 100% gezonder tandvlees in vergelijking met traditionele flosdraad**

De Philips Sonicare Compact Flosser 1000 is tot wel 100% effectiever dan traditionele flosdraad en verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 4 weken**.

Compact en draagbaar design

Compact en draagbaar design

De flosser is compact en ontworpen om overal met u mee naartoe te kunnen. Het opvouwbare waterreservoir van 200 ml kan over de handgreep worden geschoven wanneer het leeg is, waardoor het gemakkelijk thuis op te bergen is of mee te nemen in een tas.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren

  2. na 4 weken, in vergelijking met gewoon flosdraad, met standaard mondstuk

  3. gebaseerd op één keer flossen per dag gedurende één minuut