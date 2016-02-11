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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HTS7500/12
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
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Er staat een BUDA-map op mijn USB nadat ik het heb aangesloten op het Philips-systeem.
Ik heb geen toegang tot de functies van BD-Live op mijn speler.
Mijn Philips HCS schakelt in wanneer ik de TV inschakel.
Mijn Philips-speler speelt geen .MKV-bestanden af.
Ik kan de resolutie van de Component-uitgang van mijn HCS niet wijzigen.
BD-Live-materiaal laden duurt lang op mijn Philips-speler.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product