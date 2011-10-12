Ik was echt binnen de tijd klaar met het opbouwen van deze Set! Ook het instellen ging zeer gemakkelijk. Een klein nadeel Vind het geluid van de koelvin in het apparaat + ook word het Apparaat dankzij het hard draaien van deze koelvin nog steeds Erg warm met het gevolg dat hij af en toe een knappend geluid Geeft door het uitzetten en krimpen van het materiaal. Toch ben ik zeer tevreden! Vooral door de bluray beelden! Die zijn echt adembenemend mooi!