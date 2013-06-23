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Niet meer leverbaar
met Refill&Charge-unit
De Flex Tracker volgt automatisch de contouren van uw gezicht en helpt huidirritatie te voorkomen.
De scheerhoofden hebben unieke Glide Rings waardoor het scheerapparaat gemakkelijk over uw huid glijdt.
NIVEA FOR MEN Moisturizing Shaving Conditioner wordt rechtstreeks op de huid aangebracht
4.0
van 5
48
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
PAUL1
23/06/2013
Nederland
zonder meer aan te bevelen !!!!!
Reeds jaren in gebruik en nooit problemen gehad ! Eerst volgende aankoop is dus reeds bekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/24 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/24 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
a31947
16/06/2013
Nederland
Het is een prima product
Dit app. werkt subliem, onder de douche scheren, lekker makkelijk en glad. Inmiddeels heb ik er 2, een voor mijn buitenhuis, en 1 thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
WillemenMarijke
16/06/2013
Nederland
Het is een prima product
Dit app. werkt subliem, onder de douche scheren, lekker makkelijk en glad. Inmiddeels heb ik er 2, een voor mijn buitenhuis, en 1 thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.