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  • Moisturizing Shaving Conditioner
  • Moisturizing Shaving Conditioner

NIVEAScheerlotion

HS800/04

4.5
| (104) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Moisturizing Shaving Conditioner
Vochtinbrengende scheerlotion voor uw Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat. De formule is verrijkt met kamille en vitaminen voor een verzorgde en gezonde huid.
Bekijk alle voordelen

Alleen voor de Philips NIVEA FOR MEN HS8000-serie

Moisturizing Shaving Conditioner

  • met Natural MICRO tec

Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion

Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion

NIVEA FOR MEN Moisturizing Shaving Conditioner wordt rechtstreeks op de huid aangebracht

Geïntegreerd navulsysteem voor cartridge

Geïntegreerd navulsysteem voor cartridge

U kunt de NIVEA FOR MEN-scheerlotion ook rechtstreeks van het navulbusje in het Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat pompen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

104

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

21/07/2013

Nederland

Nederland

Makkelijk te installeren

Makkelijk te installeren en gaat lang mee. Heerlijk!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

24/06/2013

Nederland

Nederland

heel praktisch, lekkere zachte geur, makkelijk in gebruik

Ik gebruik dit product al enkele jaren. In combinatie met de scheer apparaat werkt het uitstekend. Ik zou voorlopig niets anders willen. Het scheren verloop op een zachte manier waar je een gevoel van zachte werking heeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

24/06/2013

Nederland

Nederland

heel praktisch, lekkere zachte geur, makkelijk in gebruik

Ik gebruik dit product al enkele jaren. In combinatie met de scheer apparaat werkt het uitstekend. Ik zou voorlopig niets anders willen. Het scheren verloop op een zachte manier waar je een gevoel van zachte werking heeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

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