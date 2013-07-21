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met Natural MICRO tec
NIVEA FOR MEN Moisturizing Shaving Conditioner wordt rechtstreeks op de huid aangebracht
U kunt de NIVEA FOR MEN-scheerlotion ook rechtstreeks van het navulbusje in het Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat pompen.
4.5
van 5
104
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
HanP
21/07/2013
Nederland
Makkelijk te installeren
Makkelijk te installeren en gaat lang mee. Heerlijk!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Easterwood
24/06/2013
Nederland
heel praktisch, lekkere zachte geur, makkelijk in gebruik
Ik gebruik dit product al enkele jaren. In combinatie met de scheer apparaat werkt het uitstekend. Ik zou voorlopig niets anders willen. Het scheren verloop op een zachte manier waar je een gevoel van zachte werking heeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
julio
24/06/2013
Nederland
heel praktisch, lekkere zachte geur, makkelijk in gebruik
Ik gebruik dit product al enkele jaren. In combinatie met de scheer apparaat werkt het uitstekend. Ik zou voorlopig niets anders willen. Het scheren verloop op een zachte manier waar je een gevoel van zachte werking heeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion