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Niet meer leverbaar
met Refill&Charge-unit
NIVEA FOR MEN Moisturizing Shaving Conditioner wordt rechtstreeks op de huid aangebracht
U kunt de NIVEA FOR MEN-scheerlotion ook rechtstreeks van het navulbusje in het Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat pompen.
De Flex Tracker volgt automatisch de contouren van uw gezicht en helpt huidirritatie te voorkomen.
4.0
van 5
48
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
PAUL1
23/06/2013
Nederland
zonder meer aan te bevelen !!!!!
Reeds jaren in gebruik en nooit problemen gehad ! Eerst volgende aankoop is dus reeds bekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/24 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/24 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
a31947
16/06/2013
Nederland
Het is een prima product
Dit app. werkt subliem, onder de douche scheren, lekker makkelijk en glad. Inmiddeels heb ik er 2, een voor mijn buitenhuis, en 1 thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
WillemenMarijke
16/06/2013
Nederland
Het is een prima product
Dit app. werkt subliem, onder de douche scheren, lekker makkelijk en glad. Inmiddeels heb ik er 2, een voor mijn buitenhuis, en 1 thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.