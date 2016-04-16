Optisch macht der Lockenstab echt ne Menge her, das schwarze goldene Design wirkt edel und modern. Am Rand die beiden Leisten sind Gold, was das ganze extrem von anderen Geräten abhebt. Handhabung : Nachdem ich Hitzeschutzspray aufgesprüht habe und mit der mitgelieferten Prüfklammer geprüft und kontrolliert habe, wie groß bzw breit die Strähne sein darf, konnte ich auch schon loslegen: Stecker rein und dann habe ich noch schnell die geringste Wärmestufe von 170 Grad und die kürzeste Zeit von 8 Sekunden eingestellt, da ich zwar langes und viele Haare habe, diese aber recht dünn sind. Das Kabel ist auch schön lang genug, was das ganze Stylen extrem erleichtert. Also ich muss schon zugeben, dass ich anfangs leicht überfordert mit dem Gerät war . Man soll ihn senkrecht mit dem Schlitz nach vorne halten und dann auch noch auf den Knopf drücken. Das ging ja für die vorderen Haare echt gut und einfach, aber am Hinterkopf war es dann doch schon anfangs leicht kompliziert. Wenn man auf den Knopf drückt, zieht der Curler sich die Strähne automatisch herein, dann kommt ein kurzes Piepgeräusch und sobald das Piepgeräusch häufiger und schnell hintereinander kommt, ist die eingestellte Zeit vorbei und man kann den Curler senkrecht nach unten heraus gleiten lassen und die Strähne so quasi heraus ziehen.Wenn man zB. am Curler die Locken rechts herum an dem Hebler einstellt, werden die Locken rechts herum aufgedreht oder links herum. Die Unterschiede davon sah man schon extrem deutlich. Ich habe mich aber für das Zeichen in der Mitte hauptsächlich entschieden, wo die Locken abwechselnd in die verschiedenen Richtungen eingedreht wurden. Wenn man die Temperatur geändert hat, wurden die Locken sogar noch intensiver und kräftiger. Ich wollte es aber mit der Hitze mal nicht so übertreiben:)Die Handhabung war nach anfänglichen kleinen Problemen letztendlich auch kinderleicht und ich habe im Handumdrehen schnell schöne Locken zaubern können. Auch wenn ich mal eine etwas breitere Strähne genommen habe, wurde diese dennoch schön aufgedreht . Aber ich wollte es ja ganz genau wissen und nahm eine extrem breite und dickere Strähne. Da verweigerte der Curler aber und piepte nur.... Echt toll, so kann den Haaren wirklich fast nichts passieren. Ganz besonders toll finde ich auch, dass man sich überhaupt nicht an dem Lockenstab verbrennen kann , egal was man anstellt. Hinzu kommt die Strähne selbst war auch nach dem Herausziehen nicht so heiß, wie bei meinem anderen Stab, wo ich mir schon wer weiß wie oft die Hand oder das Gesicht verbrannt habe. Ergebnis : Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Ergebnis des Philips Prestige Gerät. Im Handumdrehen hat man wunderschöne Locken und irgendwie auch weichere und glänzendere Haare. Durch die verschiedenen Einstellungen hat man wirklich auch natürlich aussehende und natürliche Locken und Wellen. Auch meine langen Haare erhielten durch den längeren Lockenstab im Vergleich zu anderen bis zur letzten Spitze schöne Locken und Wellen. Dadurch, dass er auch länger ist und somit mehr und längere Haare aufnehmen kann, geht die ganze Styling - Prozedur auch viel schneller. Ganz toll auch, dass die Locken auch bei selbst geringer Temperatureinstellung schön intensiv wurden. Und ich muss sagen, dass sie sich anfangs echt schnell durch hingen und leider nicht so lange hielten. Als ich aber vorher etwas Schaumfestiger aufgetragen habe, hielten sie auch 2 ganze Tage.