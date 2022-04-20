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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HP6379/00
Niet meer leverbaar
Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?
Ik heb een nikkelallergie. Kan ik dit apparaat gebruiken?
Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?
Hoe maak ik mijn Philips-bikinitrimmer schoon?
Hoe kan ik de wenkbrauwkam gebruiken?
Hoe kan ik zien of mijn apparaat wordt opgeladen?
Hoe gebruik ik mijn Philips-bikinitrimmer?
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