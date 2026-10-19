Mijn Philips-bikinilijntrimmer trekt aan mijn haar tijdens het trimmen
Trekt uw Philips-bikinilijntrimmer aan uw haar tijdens het trimmen? Probeer dan de onderstaande tips om dit probleem op te lossen
Uw trimmer moet regelmatig worden schoongemaakt om goed te functioneren. Haar of vuil kan vast komen te zitten in het apparaat en de prestaties beïnvloeden.
Het apparaat kan aan het haar gaan trekken als de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij als dit gebeurt.
Het is belangrijk dat het gebruikte knipelement of de gebruikte trimkam goed is bevestigd aan de behuizing. Als de opzetstukken niet goed zijn bevestigd, werkt de trimmer mogelijk niet of krijgt u niet het gewenste resultaat.
Voor de beste trimbeurt zorgt u ervoor dat uw trimmer volledig in contact staat met uw huid en beweegt u de trimmer voorzichtig en gelijkmatig.
Probeer uw huid met uw vrije hand strak te trekken, zodat de haren rechtop staan en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Voor de beste resultaten trimt u uw haar tegen de haargroeirichting in.
Controleer of het trimhoofd beschadigd is. Vervang het zo nodig door een nieuw Philips-trimhoofd.
Neem contact met ons op voor verdere hulp als dit advies u niet verder helpt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HP6364/00, HP6361/00, BRT383/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›