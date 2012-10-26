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Ongewenst haar op lichaam en gezicht trimmen, modelleren of verwijderen voor een nauwkeurig en zijdezacht resultaat dankzij de uiterst precieze trimmer.
Trimmen, modelleren,
scheren en epileren
Nat en droog te gebruiken: ook voor gebruik onder de douche, eenvoudig schoon te spoelen.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.9
van 5
27
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Proudmary
26/10/2012
Deutschland
Geniales Gerät!
Der Body Perfekt Trimmer ist ein Traum! Man hat für jede Körperregion den passenden Aufsatz! Der Akku hält überdurchschnittlich lange und ist auch schnell wieder aufgeladen! Super finde ich auch, dass man "ihn" mit unter die Dusche nehmen kann ohne das etwas passiert! Haarfrei wie ich nun bin, würde ich ihn jederzeit weiterempfehlen! Nur der der Name "Trimmer" ist meiner Meinung nach falsch gewählt....
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer
Ja, ik raad dit product aan
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annalom
25/10/2012
Deutschland
Komfortabel einfach!!!
Es ist Super einfach mit diesem Trimmer/Epilierer zu arbeiten. Dank seiner einfachen Handhabung ist präzises arbeiten kein Problem mehr. Durch das umfangreiche Zubehör, habe ich sooo viele Möglichkeiten. Es macht einfach Spaß damit, egal ob in der Dusche, Badewanne oder trocken. Alles in allem ein Spitzen Gerät, das nur weiterempfehlen kann. Was ich natürlich auch schon getan habe ;-)
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Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer
Ja, ik raad dit product aan
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Schnucke
25/10/2012
Deutschland
Komfortabel einfach!!!
Ich bin Super zufrieden mit dem neuen Epilierer. Er liegt perfekt in der Hand und ist deshalb auch sehr gut in der Handhabung. Ich kann in der Dusche oder Badewanne oder auch trocken den Epilierer anwenden. Die umfangreichen Aufsätze bieten präzieses arbeiten mit dem Gerät. Alles in allem, einfach klasse. Kann man nur weiterempfehlen. Was ich natürlich auch schon längst gemacht habe. Es macht echt Spaß, wie einfach es ist mit diesem Gerät und diesen vielen Möglichkeiten, zu arbeiten Alle Daumen hoch..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer
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