Ich bin Super zufrieden mit dem neuen Epilierer. Er liegt perfekt in der Hand und ist deshalb auch sehr gut in der Handhabung. Ich kann in der Dusche oder Badewanne oder auch trocken den Epilierer anwenden. Die umfangreichen Aufsätze bieten präzieses arbeiten mit dem Gerät. Alles in allem, einfach klasse. Kann man nur weiterempfehlen. Was ich natürlich auch schon längst gemacht habe. Es macht echt Spaß, wie einfach es ist mit diesem Gerät und diesen vielen Möglichkeiten, zu arbeiten Alle Daumen hoch..