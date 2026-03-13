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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD7880/11
Niet meer leverbaar
Hoe vaak moet ik mijn Senseo® ontkalken?
Zijn de materialen in SENSEO® koffiezetapparaten veilig?
Waar vind ik onderdelen of accessoires voor de SENSEO®?
Welke onderdelen van mijn SENSEO® zijn vaatwasmachinebestendig?
Welke espressopadhouder heb ik nodig voor mijn SENSEO®?
Welke ontkalker moet ik gebruiken voor mijn SENSEO®?
Hoe moet ik mijn SENSEO® Up ontkalken?
Het SENSEO® calc-lampje gaat niet uit het onkalken
De koffie uit mijn SENSEO® apparaat is koud
Mijn SENSEO® zet minder koffie dan voorheen
Mijn SENSEO® koffiemachine maakt meer geluid dan normaal
Het indicatielampje van mijn SENSEO® koffiezetapparaat knippert
Mijn SENSEO® koffiezetapparaat lekt
Ik kan het deksel van mijn SENSEO® koffiezetapparaat niet openen
Er zit geen cremalaag op mijn SENSEO® koffie