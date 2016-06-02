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Niet meer leverbaar
Verrukkelijke, intense koffie met één druk op de knop
Verrijk uw koffiemomenten met de kleine en gebruiksvriendelijke bekroonde SENSEO® Up-koffiepadmachine. Het meest compacte design ooit biedt sterke korte of lange milde koffie met slechts één druk op de knop
Instelbare sterkte
Foxy White
Meest compacte Senseo ooit
Bereid het ideale kopje door zelf de sterkte en smaakintensiteit in te stellen. Met de sterkte-instelling op het SENSEO® apparaat kunt u voor sterke of milde koffie kiezen.
Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt direct na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.
De directe startfunctie staat toe dat u uw SENSEO® koffiezetapparaat inschakelt en uw koffie maakt met slechts één aanraking van een knop.
4.3
van 5
104
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Beja1941
02/06/2016
Nederland
Geverifieerde koper
goed
all een maar goed meer kan ik niet zeggen ik geniet elke dag weer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat
omaz
20/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Heerlijke koffie in een mum bereid
Het schoon maken van het apparaat is een verademing. Schoon in luttele seconden. Verder staat het apparaat te pronken op ons aanrecht. Een geweldig design vinden wij het! Er zijn vele smaken te verkrijgen voor het apparaat. Wij krijgen niet gauw genoeg van het apparaat en de heerlijke koffie die er mee kunt bereiden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Up HD7880/10 Koffiezetapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Up HD7880/10 Koffiezetapparaat
Loena1
01/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Aanwinst in de keuken
Een vrolijke compacte aanwinst in de keuken. Ik wil het niet meer kwijt
Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat
Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat