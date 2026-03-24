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Tafelgrill

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Tafelgrill

HD6222/90

Tafelgrill

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF bestand, 187.3 kB
  • 24 March 2026

Geniet van de smaken van thuis grillen met de Philips-tafelgrill. Twee verwarmingszones en omkeerbare platen bieden veelzijdig koken en perfecte resultaten.

  • PDF bestand
  • 6 June 2026

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