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HD6222/90
2 verwarmingszones
Omkeerbare platen
Instelbare temperatuur
Groot grilloppervlak: 1400 cm²
2400 W
Met twee grillzones kunt u de temperatuur onafhankelijk van elkaar instellen, zodat u verschillende soorten voedsel tegelijk kunt bereiden.
Met vijf temperatuurniveaus wordt elk ingrediënt perfect gegrild.
Draai de platen om om te roosteren of te grillen. Bereid alles, van vlees tot groenten, eieren en pannenkoeken.
Recensies
Verwijder eenvoudigweg de grillplaten om ze gemakkelijk schoon te maken, in de vaatwasser of onder de kraan.