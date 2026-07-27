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  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
  • Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner

Tafelgrill

HD6222/90

Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner
Geniet van de smaken van thuis grillen met de Philips-tafelgrill. Twee verwarmingszones en omkeerbare platen bieden veelzijdig koken en perfecte resultaten.
Bekijk alle voordelen

Omkeerbare platen voor een betere grillervaring

Heerlijk grillen, van ontbijt tot diner

  • 2 verwarmingszones

  • Omkeerbare platen

  • Instelbare temperatuur

  • Groot grilloppervlak: 1400 cm²

  • 2400 W

2 onafhankelijke kookzones, perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

2 onafhankelijke kookzones, perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Met twee grillzones kunt u de temperatuur onafhankelijk van elkaar instellen, zodat u verschillende soorten voedsel tegelijk kunt bereiden.

Regelbare temperatuur voor perfecte resultaten

Regelbare temperatuur voor perfecte resultaten

Met vijf temperatuurniveaus wordt elk ingrediënt perfect gegrild.

Omkeerbare platen voor meer veelzijdigheid

Omkeerbare platen voor meer veelzijdigheid

Draai de platen om om te roosteren of te grillen. Bereid alles, van vlees tot groenten, eieren en pannenkoeken.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Verwijder eenvoudigweg de grillplaten om ze gemakkelijk schoon te maken, in de vaatwasser of onder de kraan.