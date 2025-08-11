[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb deze grill sinds een maandje in gebruik en hij werkt geweldig. Je pakt hem uit, sluit hem aan en zet hem aan. Je kan 1 van de 5 temperatuurniveaus selecteren, afhankelijk van het type eten/vlees en hoe je het wilt garen. Door het formaat van de plaat, kan je ook nog best veel eten erop doen (in ieder geval genoeg voor mijn gezin in meerdere sessies). Dit is heel simpel en makkelijk om te doen. Wat ook makkelijk gaat, is het infusen van smaken/aroma's. Je pakt wat kruiden (rozemarijn bijv.) of specifieke kleine houtkorrels/pellets en stopt ze in het vakje op de plaat. Als je dan de glazen deksel dichthoudt, trekken deze smaken via de rook echt in het eten en dat proef je! Ik vind het echt geweldig dat ik dit nu heel makkelijk kan:) Schoonmaken na gebruikt is ook een eitje; Je gaat er met een natte doek overheen en klaar!