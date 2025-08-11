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  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
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  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten
  • De ultieme smaken voor uw grillgerechten

Tafelgrill

HD6212/90

4.5
| (35) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
De ultieme smaken voor uw grillgerechten
Haal meer uit thuis grillen met de Philips-tafelgrill. Van rokerige aroma's tot malsere steaks: het glazen deksel sluit de smaken in voor heerlijke gegrilde maaltijden.
Bekijk alle voordelen

Rook- en aroma-infuser voor de ultieme smaak

De ultieme smaken voor uw grillgerechten

  • Roker

  • Aroma Infuser

  • Instelbare temperatuur

  • 2400 W

  • Groot grilloppervlak: 1250 cm²

Geniet van de rokerige barbecuesmaak

Geniet van de rokerige barbecuesmaak

Voeg houtsnippers toe en sluit het deksel om vlees en vis een rokerige barbecuesmaak te geven.

Aroma-infuser voor kruiden, wijn en meer

Aroma-infuser voor kruiden, wijn en meer

Aroma-infuser om de smaak van voedsel met natuurlijke smaken van kruiden of wijn te verrijken.

Regelbare temperatuur voor perfecte resultaten

Regelbare temperatuur voor perfecte resultaten

Met vijf temperatuurniveaus wordt elk ingrediënt perfect gegrild.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

35

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2

11/08/2025

Nederland

Nederland

Hoera binnen een BBQ

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Omdat wij op ons balkon geen gebruik mogen maken van een BBQ waren we op zoek naar een alternatief voor binnen. Die hebben we gevonden met deze tafelgrill voor binnen. Voor ons tweeën is het apparaat groot genoeg en dan is er ook nog ruimte voor een paar gasten. Al hebben we dat nog niet geprobeerd. Om het vlees nog fijner te bereiden kan je gebruik maken van een ingebouwde roken en smaak infuser. We hebben dit met knoflook geprobeerd en de uitkomst was voortreffelijk. Schoonmaken is ook makkelijk, je kan de platen gewoon in de afwasmachine doen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill

20/07/2025

Nederland

Nederland

Lekker grillen zonder de deur uit te gaan

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Wat ik echt waardeer aan deze tafelgrill is dat hij het grillgevoel naar binnen haalt. Dankzij de rook- en aroma-infuser krijg je die typische barbecuesmaak, maar dan zonder kolen of rook. Het glazen deksel houdt alles netjes binnen, waardoor we hem veilig onder de afzuigkap kunnen gebruiken. Zo kunnen we ook op koude of regenachtige dagen genieten van gegrilde gerechten. De bediening is intuïtief, en de vijf temperatuurstanden werken prima. Wel is het soms lastig dat de hele plaat maar één temperatuur aankan. Als ik vlees én groente tegelijk grill, moet ik echt goed plannen of schuiven. De grill is flink van formaat, dus hij neemt ruimte in, maar dat betekent ook dat je moeiteloos voor vier personen tegelijk kunt koken. Het vetopvangbakje vind ik superhandig – met één druk haal je het eruit zonder te knoeien. En schoonmaken? Zo gedaan. Dit apparaat heeft onze barbecue bijna helemaal vervangen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill

08/07/2025

Nederland

Nederland

Lekker compact grillen + roken

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb deze grill sinds een maandje in gebruik en hij werkt geweldig. Je pakt hem uit, sluit hem aan en zet hem aan. Je kan 1 van de 5 temperatuurniveaus selecteren, afhankelijk van het type eten/vlees en hoe je het wilt garen. Door het formaat van de plaat, kan je ook nog best veel eten erop doen (in ieder geval genoeg voor mijn gezin in meerdere sessies). Dit is heel simpel en makkelijk om te doen. Wat ook makkelijk gaat, is het infusen van smaken/aroma's. Je pakt wat kruiden (rozemarijn bijv.) of specifieke kleine houtkorrels/pellets en stopt ze in het vakje op de plaat. Als je dan de glazen deksel dichthoudt, trekken deze smaken via de rook echt in het eten en dat proef je! Ik vind het echt geweldig dat ik dit nu heel makkelijk kan:) Schoonmaken na gebruikt is ook een eitje; Je gaat er met een natte doek overheen en klaar!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill

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