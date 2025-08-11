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Roker
Aroma Infuser
Instelbare temperatuur
2400 W
Groot grilloppervlak: 1250 cm²
Voeg houtsnippers toe en sluit het deksel om vlees en vis een rokerige barbecuesmaak te geven.
Aroma-infuser om de smaak van voedsel met natuurlijke smaken van kruiden of wijn te verrijken.
Met vijf temperatuurniveaus wordt elk ingrediënt perfect gegrild.
4.5
van 5
35
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
bertusnl
11/08/2025
Nederland
Hoera binnen een BBQ
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Omdat wij op ons balkon geen gebruik mogen maken van een BBQ waren we op zoek naar een alternatief voor binnen. Die hebben we gevonden met deze tafelgrill voor binnen. Voor ons tweeën is het apparaat groot genoeg en dan is er ook nog ruimte voor een paar gasten. Al hebben we dat nog niet geprobeerd. Om het vlees nog fijner te bereiden kan je gebruik maken van een ingebouwde roken en smaak infuser. We hebben dit met knoflook geprobeerd en de uitkomst was voortreffelijk. Schoonmaken is ook makkelijk, je kan de platen gewoon in de afwasmachine doen.
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Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill
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Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill
abassis
20/07/2025
Nederland
Lekker grillen zonder de deur uit te gaan
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Wat ik echt waardeer aan deze tafelgrill is dat hij het grillgevoel naar binnen haalt. Dankzij de rook- en aroma-infuser krijg je die typische barbecuesmaak, maar dan zonder kolen of rook. Het glazen deksel houdt alles netjes binnen, waardoor we hem veilig onder de afzuigkap kunnen gebruiken. Zo kunnen we ook op koude of regenachtige dagen genieten van gegrilde gerechten. De bediening is intuïtief, en de vijf temperatuurstanden werken prima. Wel is het soms lastig dat de hele plaat maar één temperatuur aankan. Als ik vlees én groente tegelijk grill, moet ik echt goed plannen of schuiven. De grill is flink van formaat, dus hij neemt ruimte in, maar dat betekent ook dat je moeiteloos voor vier personen tegelijk kunt koken. Het vetopvangbakje vind ik superhandig – met één druk haal je het eruit zonder te knoeien. En schoonmaken? Zo gedaan. Dit apparaat heeft onze barbecue bijna helemaal vervangen!
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Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill
IBou12
08/07/2025
Nederland
Lekker compact grillen + roken
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb deze grill sinds een maandje in gebruik en hij werkt geweldig. Je pakt hem uit, sluit hem aan en zet hem aan. Je kan 1 van de 5 temperatuurniveaus selecteren, afhankelijk van het type eten/vlees en hoe je het wilt garen. Door het formaat van de plaat, kan je ook nog best veel eten erop doen (in ieder geval genoeg voor mijn gezin in meerdere sessies). Dit is heel simpel en makkelijk om te doen. Wat ook makkelijk gaat, is het infusen van smaken/aroma's. Je pakt wat kruiden (rozemarijn bijv.) of specifieke kleine houtkorrels/pellets en stopt ze in het vakje op de plaat. Als je dan de glazen deksel dichthoudt, trekken deze smaken via de rook echt in het eten en dat proef je! Ik vind het echt geweldig dat ik dit nu heel makkelijk kan:) Schoonmaken na gebruikt is ook een eitje; Je gaat er met een natte doek overheen en klaar!
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Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips-tafelgrill