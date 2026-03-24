Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koken
Alle series
Tafelgrill
Philips ondersteuning
HD6212/90
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Gebruikershandleiding
Er komt veel rook of een brandlucht uit mijn Philips-grill:
De platen van mijn Philips-grill worden niet gelijkmatig verwarmd
De antiaanbaklaag van mijn Philips-grill is beschadigd
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.