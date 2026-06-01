Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Trim-n-Flow
28 lengtestanden (0,5–28 mm)
90 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
100% afspoelbaar
Tot 5 jaar garantie
Bereik gelijkmatige resultaten voor alle haardiktes. Activeer Turbo Boost om de motorsnelheid te verhogen, zodat u gemakkelijker dik of veel haar kunt trimmen.
De tondeuse van Philips is perfect voor elke kniplengte en wordt geleverd met 2 verstelbare kammen en een extra baardkam van 2 mm. Trim precieze kapsels van 3 mm tot 28 mm met stapjes van 1 mm. Gebruik de stoppelkam van 2 mm voor een kort kapsel of om uw baard te stylen. Of verwijder de kam voor een ultrastrakke knipbeurt van 0,5 mm.
De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.
4.6
van 5
1313
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Iga s
01/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Aanrader
Echt een aanrader met een goede prijs-kwaliteitverhouding! Ik ben super tevreden. Inmiddels heb ik het haar van mijn man al vier keer geknipt en de batterij is nog steeds niet leeg. Het knippen gaat veel sneller dan voorheen. De tondeuse is lekker scherp en trekt gelukkig niet aan de haren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2026-01-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2026-01-17
Tevreden 12
20/03/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Top, lange batterijduur, werkt prima. Ik heb nog niet de extra snelle stand nodig gehad want hij snijdt sowieso al snel. In ben ook erg blij met de extra garantie, zeker omdat het een product met accu is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/15 Afspoelbare tondeuse
sluisjes
10/02/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Het product heeft geweldige kenmerken
Mooi product met de nodige hulpstukken, en handig dat je het zonder stekker lint gebruiken.
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.
Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.