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Philips Saeco Siliconen melkbuisjes
Niet meer leverbaar
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CA6802/00
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De siliconen Saeco-melkbuisjeskit CA6802/00 garandeert een schoon en vers melksysteem voor uw Saeco-espressomachine. Geniet keer op keer van een heerlijke cappuccino en andere melkspecialiteiten.
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