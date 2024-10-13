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Philips Saeco Siliconen melkbuisjes

Niet meer leverbaar

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Philips SaecoSiliconen melkbuisjes

CA6802/00

Philips Saeco Siliconen melkbuisjes

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

De siliconen Saeco-melkbuisjeskit CA6802/00 garandeert een schoon en vers melksysteem voor uw Saeco-espressomachine. Geniet keer op keer van een heerlijke cappuccino en andere melkspecialiteiten.

  • PDF bestand
  • 13 October 2024

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