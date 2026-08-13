Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
CA6802/00
voor Saeco-espressomachines
De Saeco-melkbuisjeskit is vaatwasmachinebestendig. U hebt dus altijd de beschikking over uw machine die uw favoriete koffiespecialiteit klaarmaakt.
Volg gewoon de instructies om de melkbuisjes en aansluitingen van uw thermische kan of cappuccinatore gemakkelijk te vervangen. De melkbuisjes zijn geschikt voor alle Philips Saeco-koffiezetters met een thermische kan of cappuccinatore
Recensies