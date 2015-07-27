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  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
  • Veel, weinig of geen haar... daarbeneden

EssentialBikinitrimmer

BRT383/15

3.8
| (111) Reviews & awards
Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
Trim, scheer of style gevoelige gebieden op zachte wijze. Onze bikinilijntrimmer is ontworpen voor veiligheid en effectiviteit, zodat u geïrriteerde huid en ingegroeide haren kunt voorkomen.
Bekijk alle voordelen

Zachte en eenvoudige styling van uw bikinilijn

Veel, weinig of geen haar... daarbeneden

  • Trimmen, scheren en stylen

Klein trimhoofd voor nauwkeurige resultaten

Klein trimhoofd voor nauwkeurige resultaten

Style of modelleer uw bikinilijn. Gebruik het kleine trimhoofd voor het gewenste resultaat en trim tot 0,5 mm.

Afgeronde uiteinden trimmen het haar effectief en beschermen de huid

Afgeronde uiteinden trimmen het haar effectief en beschermen de huid

Dankzij de afgeronde trimuiteinden kunt u in een handomdraai veilig en effectief uw bikinilijn trimmen. Zonder wondjes of sneetjes.

Opzetbare trimkammen voor verschillende lengtes

Opzetbare trimkammen voor verschillende lengtes

Probeer verschillende lengtes en stijlen. Kies 0,5, 3 of 5 mm voor een gelijkmatige, verzorgde bikinilijn.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

111

Reviews & awards

27/07/2015

Nederland

Nederland

Dit product zou ik graag aanraden!

Het aparaat doet wat het belooft een gladde bikini lijn. Vaak heb je een soort van bultjes na het scheren vd bikinilijn. Bij dit apparaat is dit niet aan de orde. Het aparaat is ook handig te gebruiken in de douche, ligt makkelijk in de hand. De haartjes moeten wel al wat korter zijn voor het beste resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer

27/07/2015

Nederland

Nederland

Dit product zou ik graag aanraden!

Het aparaat doet wat het belooft een gladde bikini lijn. Vaak heb je een soort van bultjes na het scheren vd bikinilijn. Bij dit apparaat is dit niet aan de orde. Het aparaat is ook handig te gebruiken in de douche, ligt makkelijk in de hand. De haartjes moeten wel al wat korter zijn voor het beste resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer

10/07/2015

Nederland

Nederland

Goede prestatie, fijn design!

Het product doet precies wat het belooft; het trimhoofd en de kammen zijn perfect voor het bijwerken van de lengte van de haartjes. Het werkt snel en is vrij gemakkelijk. Voor het scheerhoofd moeten de haartjes wel al goed kort zijn voordat ze goed verwijderd kunnen worden, maar wanneer dit het geval is, is het resultaat naar mijn mening bijzonder glad voor een elektrisch scheerapparaat. Als je even de tijd neemt (je moet enkele keren over hetzelfde huidoppervlak gaan) blijven er geen stoppels meer over; zeer tevreden dus!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer

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