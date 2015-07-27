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BRT383/15
Trimmen, scheren en stylen
Style of modelleer uw bikinilijn. Gebruik het kleine trimhoofd voor het gewenste resultaat en trim tot 0,5 mm.
Dankzij de afgeronde trimuiteinden kunt u in een handomdraai veilig en effectief uw bikinilijn trimmen. Zonder wondjes of sneetjes.
Probeer verschillende lengtes en stijlen. Kies 0,5, 3 of 5 mm voor een gelijkmatige, verzorgde bikinilijn.
3.8
van 5
111
Reviews & awards
Geenen
27/07/2015
Nederland
Dit product zou ik graag aanraden!
Het aparaat doet wat het belooft een gladde bikini lijn. Vaak heb je een soort van bultjes na het scheren vd bikinilijn. Bij dit apparaat is dit niet aan de orde. Het aparaat is ook handig te gebruiken in de douche, ligt makkelijk in de hand. De haartjes moeten wel al wat korter zijn voor het beste resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer
mchellee
27/07/2015
Nederland
Dit product zou ik graag aanraden!
Het aparaat doet wat het belooft een gladde bikini lijn. Vaak heb je een soort van bultjes na het scheren vd bikinilijn. Bij dit apparaat is dit niet aan de orde. Het aparaat is ook handig te gebruiken in de douche, ligt makkelijk in de hand. De haartjes moeten wel al wat korter zijn voor het beste resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer
Karlijn
10/07/2015
Nederland
Goede prestatie, fijn design!
Het product doet precies wat het belooft; het trimhoofd en de kammen zijn perfect voor het bijwerken van de lengte van de haartjes. Het werkt snel en is vrij gemakkelijk. Voor het scheerhoofd moeten de haartjes wel al goed kort zijn voordat ze goed verwijderd kunnen worden, maar wanneer dit het geval is, is het resultaat naar mijn mening bijzonder glad voor een elektrisch scheerapparaat. Als je even de tijd neemt (je moet enkele keren over hetzelfde huidoppervlak gaan) blijven er geen stoppels meer over; zeer tevreden dus!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BRT383/15 Bikinitrimmer