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Essential Bikinitrimmer
Philips ondersteuning
BRT383/15
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UK-conformiteitsverklaring - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Alles (5)
Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?
Hoe maak ik mijn Philips-bikinitrimmer schoon?
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Hoe gebruik ik mijn Philips-bikinitrimmer?
SatinShave AdvancedElektrisch scheerapparaat, nat/droog
Mijn Philips-bikinilijntrimmer werkt niet
Mijn bikinitrimmer van Philips wordt niet opgeladen
Mijn Philips-bikinilijntrimmer trekt aan mijn haar tijdens het trimmen
Mijn huid is geïrriteerd na gebruik van mijn bikinilijn- of precisietrimmer van Philips
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