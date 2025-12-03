Ik heb voor het eerst een epilator getest. Ik kreeg telkens uitslag na het scheren met een scheermesje. Ook kwam mijn haar groei snel terug. Enkele positieve punten aan dit apparaat. Twee opzet stukken , de epilator maar ook gewoon een ladyshave. Dus je krijgt twee voor de prijs van 1 . Ik kon het apparaat heel makkelijk schoon maken. Het is een klein en licht apparaat, makkelijk om op te bergen. Epileren deed wel pijn maar eens ik bezig was verminderde de pijn. Ik heb dit onder mijn oksel en op mijn benen gebruikt. Zeer gemakkelijk in gebruik en mijn haargroei is sterk verminderd, het komt minder snel terug. Het enige is wel dat mijn oksels en benen er droog van worden dus zeker aan te raden om daarna in te wrijven met hydraterende creme .Enige nadeel is dat je het apparaat altijd in de stekker moet steken tijdens het gebruiken ( het is wel een lange kabel dus hiermee wel al blij). Plus punt dat het twee opzet stukken heeft voor een zeer goede prijs. Met andere woorden raad ik dit product enorm aan!!!