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Epilator Series 2000 Epilator met snoer
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BRE227/00
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Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Hoe gebruik ik de opzetstukken van mijn Philips-epilator?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
EpilatorScrubhandschoen
Epilator Series 2000Epileerhoofd
Epilator Series 2000Massagekap
Epilator Series 2000Stroomadapter
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