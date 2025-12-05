Deze epilator heeft me positief verrast. Ik was eerst wat sceptisch omdat ik meestal niet zo’n hoge pijngrens heb, maar toch wilde ik een duurzamer alternatief voor scheren. Het apparaat voelt degelijk aan en heeft een prettige vorm waardoor je gemakkelijk alle delen van je benen kunt bereiken. De eerste sessies waren, eerlijk is eerlijk, niet de meest comfortabele. Het voelt alsof er kleine prikjes of trekkende beetjes worden gegeven, vooral op de onderbenen. Maar naarmate ik het apparaat vaker gebruikte, werd het echt minder intens. Inmiddels vind ik het heel goed te doen, zolang ik de tijd neem en mijn huid een beetje voorbereidt met een warme douche. Het resultaat is wel echt de moeite waard. Mijn benen blijven veel langer glad, waardoor ik minder vaak hoef te ontharen. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook irritatie die ik bij scheren soms had. De epilator is makkelijk schoon te maken en werkt verrassend snel. Voor wie bereid is even door het ongemak heen te werken, is dit een heel effectief en praktisch hulpmiddel. Ik gebruik hem nu wekelijks en ben blij dat ik de overstap heb gemaakt.