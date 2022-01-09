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Alle series

  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*

Refurbishment

StyleCare EssentialRefurbished verwarmde stijlborstel

BHH880/00R1

4.5
| (150) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
Ga voor natuurlijk steil, prachtig glanzend haar in slechts 5 minuten. Onze ThermoProtect-technologie en het design van de borstelpinnen zorgen voor pluisvrij haar dat er gezond uitziet.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Glad, glanzend, pluisvrij haar

Natuurlijk steil haar in 5 minuten*

  • Extra grote borstel

  • ThermoProtect-technologie

  • Toermalijn-keramische buitenlaag

Meedraaiend snoer

Meedraaiend snoer

Meedraaiend snoer voor eenvoudig gebruik.

Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag voor glad, glanzend, pluisvrij haar.

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie zorgt voor een constante temperatuur van de gehele borstel om oververhitting te voorkomen en te zorgen voor beschermd haar dat er gezond uitziet.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Gemeten op 33 vrouwen met middellang haar. Test uitgevoerd in China.