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AC2221/13
Zuivert de lucht in kamers tot 109 m²
Onze stilste zuiveraar
Filterlevensduur van 3 jaar
Clean Air Delivery Rate (CADR) 420 m³/u
HEPA-filter en actievekoolstoffilter
Dankzij krachtige filtering tot 420 m³/u (CADR) (1) worden ruimtes tot 109 m² eenvoudig gezuiverd en kan een kamer van 20 m² in minder dan 7 minuten worden schoongemaakt (2).
Ervaar onze stilste luchtzuiveraar met SilentWings-technologie. Ons ventilatorontwerp is geïnspireerd op de geluidloze vleugelslag van uilen en zuivert met slechts 13 dB(A).
3-lagig filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (4) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!
Recensies
(1) CADR is getest door een gecertificeerd onafhankelijk laboratorium volgens GB/T18801-2022
(2) Berekend volgens de NRCC-54013-standaard
(3) Geluidsdruk, IEC 60704, bij 1,5 m.
(4) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA-instituut
(5) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik
(6) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere belangrijke opinieleiders, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door extern laboratorium, in een testkamer van 30 m³ met deeltjes influenza (H1N1), met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur
(9) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur, laboratorium van een externe partij
(10) Getest in een extern GMT-laboratorium volgens GB/T 18801-2022 in een kamer met TVOS, tolueen en stikstofdioxide: kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur.