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Alle series

  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
  • Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.

PureProtect Quiet 2200-serieSlimme luchtreiniger

AC2221/13

Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
Geniet thuis van schone, veilige lucht met onze stilste zuiveraar. Hij verwijdert binnen enkele minuten 99,97% van alle allergenen en verontreinigende stoffen met zo min mogelijk energie en geluid. Het strakke design en de slimme bediening passen naadloos in uw huis en leven.
Bekijk alle voordelen

Vangt effectief allergenen en verontreinigende stoffen op.

Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.

  • Zuivert de lucht in kamers tot 109 m²

  • Onze stilste zuiveraar

  • Filterlevensduur van 3 jaar

  • Clean Air Delivery Rate (CADR) 420 m³/u

  • HEPA-filter en actievekoolstoffilter

Grondige reiniging van kamers tot 109 m²

Grondige reiniging van kamers tot 109 m²

Dankzij krachtige filtering tot 420 m³/u (CADR) (1) worden ruimtes tot 109 m² eenvoudig gezuiverd en kan een kamer van 20 m² in minder dan 7 minuten worden schoongemaakt (2).

Onze stilste luchtzuiveraar, ontworpen voor minimaal geluid

Onze stilste luchtzuiveraar, ontworpen voor minimaal geluid

Ervaar onze stilste luchtzuiveraar met SilentWings-technologie. Ons ventilatorontwerp is geïnspireerd op de geluidloze vleugelslag van uilen en zuivert met slechts 13 dB(A).

3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

3-lagig filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (4) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!

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Voorwaarden

  1. (1) CADR is getest door een gecertificeerd onafhankelijk laboratorium volgens GB/T18801-2022

  2. (2) Berekend volgens de NRCC-54013-standaard

  3. (3) Geluidsdruk, IEC 60704, bij 1,5 m.

  4. (4) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA-instituut

  5. (5) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik

  6. (6) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere belangrijke opinieleiders, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door extern laboratorium, in een testkamer van 30 m³ met deeltjes influenza (H1N1), met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur

  9. (9) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur, laboratorium van een externe partij

  10. (10) Getest in een extern GMT-laboratorium volgens GB/T 18801-2022 in een kamer met TVOS, tolueen en stikstofdioxide: kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur.