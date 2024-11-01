Herstel de fabrieksinstellingen voordat je de babyfoon weggooit om persoonlijke gegevens te verwijderen en zodoende te beschermen.



We raden je aan de babyunit los te koppelen van de Philips Avent-babyfoon+-app door de optie 'Verbinding met babyfoon verbreken' te selecteren bij de instellingen van de babyunit



Zorg ervoor dat de babyunit is ingeschakeld als je de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Houd vervolgens de aan-uitknop op de babyunit 10 seconden ingedrukt totdat het LED-signaal knippert. De fabrieksinstellingen zijn hersteld.