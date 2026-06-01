Hoe koppel ik mijn apparaten met de Philips Avent Baby Monitor+-app?
Gepubliceerd op 01 June 2026
Als je je afvraagt welke apparaten compatibel zijn met de Philips Avent Baby Monitor+-app, lees dan de volgende richtlijnen voor meer informatie over het tot stand brengen van een verbinding.
Welke apparaten zijn compatibel met de Philips Avent Baby Monitor+-app?
De Philips Avent-babyfoon+-app is compatibel met Apple iPhones met iOS 13 of nieuwer en Android-telefoons met Android 5 of nieuwer.
Uw apparaat verbinden met de Babyfoon+-app Wanneer u uw apparaat instelt met de Babyfoon+-app, wordt u gevraagd verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Als uw Wi-Fi-wachtwoord een spatie bevat, geeft de app een waarschuwingsbericht weer.
Dit bericht herinnert u eraan dat u een spatie in het Wi-Fi-wachtwoord hebt gebruikt. Als dit juist is, klikt u op Volgende. U kunt doorgaan met het verbinden van uw apparaat.
Ondersteunt de Philips Avent Baby Monitor+-app meerdere apparaten?
Je kunt verbinding maken met meerdere babyfoons via de app, maar je kunt het beeld van slechts één babyfoon tegelijk bekijken. Je ontvangt meldingen van de andere verbonden babyfoons. Als je een melding ontvangt en erop tikt, brengt de app je rechtstreeks naar die babyfoon. Je kunt ook in de lijst de babyfoon selecteren die je wilt bekijken.
Moet ik extra betalen voor het gebruik van de Philips Avent Baby Monitor+-app?
De Philips Avent Baby Monitor+-app kan gratis worden gedownload in de App Store of Google Play Store.
Kan ik de babyunit uit het basisstation met een draagbare stroomvoorziening gebruiken?
Ja, de Philips Avent Connected-babyfoon werkt met de meeste draagbare voedingsbronnen die verkrijgbaar zijn. Voor het gebruik van de babyunit is een uitgangsvermogen van ten minste 5 V/1 A (5 W) vereist van een voedingsbron, maar de prestaties van draagbare voedingsbronnen kunnen per geval verschillen. Als de babyunit niet kan worden ingeschakeld, gebruik de draagbare voedingsbron dan niet meer en neem indien nodig rechtstreeks contact op met de fabrikant voor technische ondersteuning en klantenservice.
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