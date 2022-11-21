Philips-ondersteuning Hoe kan ik de baby- of ouderunit van mijn Philips Avent Connected-babyfoon opnieuw instellen of opnieuw opstarten?

Om de babyunit te resetten, houdt u de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert oranje en groen en de babyunit wordt opnieuw opgestart. De fabrieksinstellingen zijn hersteld zodra het indicatielampje groen brandt.

Volg de onderstaande stappen om de ouderunit te resetten:

Houd de -modus en de terugspreekknop 10 seconden ingedrukt.

Zodra het pop-upbericht 'Reset ouderunit' wordt weergegeven, drukt u op bevestigen. De ouderunit wordt gereset.