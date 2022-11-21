Hoe kan ik de baby- of ouderunit van mijn Philips Avent Connected-babyfoon opnieuw instellen of opnieuw opstarten?

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Om de babyunit te resetten, houdt u de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert oranje en groen en de babyunit wordt opnieuw opgestart. De fabrieksinstellingen zijn hersteld zodra het indicatielampje groen brandt.
Volg de onderstaande stappen om de ouderunit te resetten:
Zodra het pop-upbericht 'Reset ouderunit' wordt weergegeven, drukt u op bevestigen. De ouderunit wordt gereset.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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