Philips-ondersteuning Mijn Philips OneBlade scheert minder glad dan verwacht

Als u niet tevreden bent met de scheerresultaten van uw Philips OneBlade, lees dan het onderstaande probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.

OneBlade laat een beetje ruimte over tussen het mesje en uw huid, waardoor uw gladde scheerbeurt tegelijkertijd ook nog huidvriendelijk is.

OneBlade is niet ontworpen om zo nauwkeurig te scheren als een scheerapparaat De Philips OneBlade is ontworpen om gezichtshaar en stoppels te trimmen voor een strakke look en een comfortabel gevoel op uw huid. Als u op zoek bent naar een glad en schoon scheerresultaat voor elke dag, raden we een van onze speciale Philips-scheerapparaten voor het gezicht aan. Tips en trucs voor het gebruik van de Philips OneBlade Voor de beste resultaten met uw Philips OneBlade dient u de juiste gebruiksinstructies op te volgen. Hier volgen enkele handige scheertips wanneer u de OneBlade gebruikt.



1. Maak uw huid schoon voordat u de OneBlade gebruikt.



2. Plaats het mesje plat op uw huid voor volledig contact.



3. Beweeg het mesje tegen de haargroeirichting in.



4. Maak lange bewegingen terwijl u lichtjes drukt.



5. Indien gewenst kunt u uw OneBlade ook met scheerschuim of scheergel gebruiken, en het apparaat kan ook onder de douche worden gebruikt.