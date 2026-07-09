Mijn Philips OneBlade scheert minder glad dan verwacht

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Als u niet tevreden bent met de scheerresultaten van uw Philips OneBlade, lees dan het onderstaande probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.
OneBlade laat een beetje ruimte over tussen het mesje en uw huid, waardoor uw gladde scheerbeurt tegelijkertijd ook nog huidvriendelijk is.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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