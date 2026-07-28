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  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort
  • Glad tot op de huid, ultiem comfort

i9000 PrestigeWet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

XP9204/30

4.4
| (2375) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Glad tot op de huid, ultiem comfort
Ervaar een gepersonaliseerd scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid met de Philips i9000 Prestige. Dankzij de compactere en flexibele scheerkop scheer je ook glad op lastig bereikbare plekken zoals onder de neus en in de hals. De Pressure Guard-sensor meet jouw scheerdruk en geeft via de lichtring aan wanneer je te hard of te zacht scheert. Dit zorgt voor optimale scheerresultaten en minimaliseert huidirritatie. Ook de beschermende SkinGlide-coating op de scheerkop is ontworpen voor het verminderen van huidirritatie, voor een comfortabel en glad resultaat.
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

i9000 Prestige Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

i9000 Prestige
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

€ 251,99

  • SH91

    SH91
    Vervangende scheerhoofden

    € 42,39

€ 251,99

€ 251,99

met SkinIQ-technologie

Glad tot op de huid, ultiem comfort

  • Triple Action Lift & Cut-technologie

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • 360° flexibele precisiescheerkop

  • Pressure Guard-sensor

  • 5 jaar garantie****

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.

Efficiënt bij elke beweging

Efficiënt bij elke beweging

Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

2375

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

28/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Dit is een prima scheerapparaat voor een redelijke prijs

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

14/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De i9000 scheert heerlijk glad

De i9000 scheert heerlijk glad veel gladder dan mijn vorige Philips 9000 serie. De druksensor met rondom licht die aangeeft hoe hard je drukt werkt prettig. Het scheerapparaat zelf voelt degelijk en prettig aan. Ik beveel hem zeker aan. Het enige vreemde vind ik dat er geen lader bij zit en inplaats daarvan een oplaadsnoer met een USB A aansluiting ter wel alles overgaat naar USB C. Ik had nog een “oude usb A” lader liggen maar die moet nu dus ook mee op vakantie. Op het het scheerapparaat zit 5 jaar garantie hopelijk heeft de volgende wel een usb C oplaad snoer.

Voordelen

Prima scheerapparaat

Nadelen

Eigenlijk niet alleen het usb A snoertje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-12

03/06/2026

Nederland

Nederland

wat een fantastisch scheerapparaat.

Mijn oude scheerapparaat was aan vervanging toe, accu deed het niet meer zo best. Even rondgekeken in de rentepuntenwinkel van ING en kwam dit apparaat tegen. Wel pittig aan de prijs maar door de rentepunten kreeg ik € 50,00 korting. Heel blij met deze aanschaf. Apparaat scheert geweldig. Ik snap eerlijk gezegd de paar mindere reviews niet. Wat ik ook erg prettig vindt, is dat de scheerbeurt erg kort qua tijd is. Binnen 2 minuten heb je weer een bayhuidje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-19

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vs. vorig Philips S9000-model

  2. vergeleken met coating zonder parels

  3. vergeleken met water in cartridge

  4. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop