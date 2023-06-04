In alle opzichten een fantastische hoofdtelefoon. Ik heb ook al jaren de Fidelio X1 en de X2HR is in alle opzichten nóg beter geworden. Verwisselbare oorpads, iets ruimere hoofdband (voor mij niet nodig, maar voor anderen wellicht een grote verbetering), betere kwaliteit kabel (met een tegenwoordig veel gangbaardere 3,5mm connector i.p.v. 6,3mm) en als belangrijkste een nog gebalanceerder/beter geluid. De X1 klinkt mooi, maar vrij donker, met een dik aangezet laag (wel heel vet geluid voor een open hoofdtelefoon). Dit is ideaal voor films en games en dat is ook de reden dat ik de X1 er bij heb gehouden. De X2HR klinkt echter veel frisser/opener in het hoog, zonder scherp te zijn. En het laag, hoewel nog steeds goed vertegenwoordigd (op een zeer positieve manier), klinkt veel beter in verhouding. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat het hele geluidsbeeld beter in balans is en naar mijn mening gewoon lekkerder klinkt (de puntjes op de i zeg maar). De X2HR gebruik ik voor alle soorten muziek i.c.m. een Chord Mojo; deze combinatie klinkt echt waanzinnig! Daarbij is dit de meest comfortabele hoofdtelefoon welke ik ooit op heb gehad; zelfs na vele uren gebruik geen enkele irritatie (geldt ook voor de X1). Ik heb ook uitvoerig vergeleken met andere hoofdtelefoons, maar naar mijn mening overstijgt de X2HR in alle opzichten de concurrentie, inclusief veel duurdere modellen.