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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

TAUH202WT/00

3.9
| (13) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Uw muziek voorop
Epische afspeellijsten. De nieuwste podcasts. Deze draadloze on-ear-hoofdtelefoon biedt een helder geluid en een krachtige bas. De hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de oorschelpen kunnen plat worden gevouwen. U hebt tot wel 11 uur afspeeltijd. Genoeg voor de hele dag. Of de hele nacht.
Bekijk alle voordelen

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  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Tot 15 uur afspeeltijd

  • Compact opvouwbaar

15 uur afspeeltijd. Genoeg voor de dag. Of de nacht.

U hebt 15 uur speeltijd en de akoestische drivers van 32 mm van neodymium zorgen voor een helder geluid en een krachtige bas. Het duurt twee tot drie uur om de batterij volledig op te laden

Oplaadtijd van 2-3 uur.

Het duurt twee tot drie uur om de batterij volledig op te laden.

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm voor een kraakhelder geluid en een krachtige bas.

De akoestische neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een kraakhelder geluid en een krachtige bas.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

13

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

2

21/05/2021

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding

[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.

Voordelen

Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid

Deze review is gemaakt voor TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

Deze review is gemaakt voor TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

25/11/2021

België

België

Philips-medewerker

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Voordelen

Goeie geluid

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Super Teil

Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUH202BK Kabellose Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUH202BK Kabellose Kopfhörer

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