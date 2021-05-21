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Niet meer leverbaar
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Tot 15 uur afspeeltijd
Compact opvouwbaar
U hebt 15 uur speeltijd en de akoestische drivers van 32 mm van neodymium zorgen voor een helder geluid en een krachtige bas. Het duurt twee tot drie uur om de batterij volledig op te laden
Het duurt twee tot drie uur om de batterij volledig op te laden.
De akoestische neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een kraakhelder geluid en een krachtige bas.
3.9
van 5
13
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Sjoerd0735
21/05/2021
Nederland
Philips-medewerker
Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding
[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.
Voordelen
Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid
Deze review is gemaakt voor TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon
Deze review is gemaakt voor TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon
King of rating
25/11/2021
België
Philips-medewerker
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Voordelen
Goeie geluid
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Super Teil
Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUH202BK Kabellose Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUH202BK Kabellose Kopfhörer